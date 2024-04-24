كوريا الشمالية ترسل وفدا اقتصاديا إلى إيران

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أرسلت كوريا الشمالية وفدا اقتصاديا إلى إيران. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء إن الوفد الكوري الشمالي الذي يرأسه وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية "يون جونغ هو" يزور إيران حاليا.وأوضحت الوكالة أن الوزير "يون" قد غادر بيونغ يانغ أمس الثلاثاء جوا على رأس وفد وزاري لزيارة إيران، ولم تعط تفاصيل أخرى حول هذه الزيارة.يذكر أنه من النادر أن يقوم مسؤول كوري شمالي رفيع المستوى بزيارة لإيران. وكانت الزيارة السابقة من هذا القبيل في عام 2019، عندما قام "بارك تشول مين" نائب رئيس مجلس الشعب الأعلى الكوري الشمالي آنذاك بزيارة لإيران لمناقشة التعاون الثنائي.ويشتبه منذ فترة طويلة بأن كوريا الشمالية وإيران تتعاونان في برامج الصواريخ الباليستية والنووية.وتثير زيارة الوزير الكوري الشمالي لإيران تكهنات بأن البلدين الداعميْن لحرب روسيا ضد أوكرانيا قد يعمقان تعاونهما العسكري.