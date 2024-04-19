سيول وواشنطن تجريان تدريبات لمواجهة تشويش كوريا الشمالية على نظام جي بي إس

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تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات فضائية مشتركة لمواجهة التهديدات المختلفة في الفضاء، بما في ذلك أقمار كوريا الشمالية الاصطناعية للاستطلاع، وهجماتها للتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس".وقالت القوات الجوية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء إن سرب العمليات الفضائية التابع لها قد شكل مع قيادة القوات الفضائية الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، فريقا متكاملا لأول مرة للمشاركة في تدريبات الطيران الكورية.وقد بدأت تدريبات الطيران الكورية يوم الثاني عشر من أبريل، وتستمر حتى يوم السادس والعشرين في قاعدة كون سان الجوية.وتهدف هذه التدريبات المنتظمة إلى تعزيز قدرات الطائرات العسكرية على أداء مهامها الهجومية "جو- جو" و"جو- أرض"، والاستطلاع والنقل، بناء على سيناريوهات الحرب بالمحاكاة.ويجري الفريق المشترك الكوري الأمريكي تدريبات حاليا في ظل سيناريو هجمات من قبل العدو للتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس".وخلال التدريبات، يقوم الفريق بتحليل البيانات المقدمة من قوات الفضاء الأمريكية وتبادل الإحداثيات لتمكين الطائرات المقاتلة الكورية والأمريكية من استهداف مصدر هجمات التشويش.