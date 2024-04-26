الرئيس يون يجتمع مع رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي يوم الاثنين القادم

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أعلن المكتب الرئاسي الكوري أن الاجتماع بين الرئيس "يون صوك يول" ورئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ"، سيُعقد في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين القادم في مقر الرئاسة في منطقة يونغ سان في سيول.وأوضح "هونغ تشول هو" مساعد الرئيس للشؤون السياسية في موجز صحفي اليوم الجمعة أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال الجولة الثالثة من الاجتماعات بين المكتب الرئاسي والحزب المعارض الرئيسي، التي عقدت صباح اليوم. وأضاف أنه سيحضر الاجتماعَ ثلاثةُ مسؤولين من كل جانب، معربا عن أمله في أن يكون اللقاء بين الرئيس "يون" ورئيس الحزب المعارض الرئيسي "لي" فرصة لإنعاش معيشة الشعب والاقتصاد، وحل القضايا الوطنية المختلفة من خلال الحوار المفتوح بينهما.وقال "هونغ" إنه تم تحديد مدة الاجتماع لتكون ساعة واحدة، ولكن سيتم تمديدها دون حد زمني إذا طال الحوار بينهما، وسوف يقوم كلٌ من المكتب الرئاسي والحزب المعارض الرئيسي بالإعلان عن النتائج في ختام الاجتماع. وفيما يخص الموضوعات التي سيتم بحثها في الاجتماع، قال "هونغ" إنه سيتم التركيز على القضايا المتعلقة بمعيشة الشعب.