موسكو تعرب عن امتنانها لدعم كوريا الشمالية للحرب الروسية في أوكرانيا

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أعربت روسيا عن امتنانها "للدعم غير المشروط" الذي تقدمه كوريا الشمالية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.ونقل تقرير نشرته وكالة تاس الروسية للأنباء عن "إيفان زيلوكوف" مدير إدارة الشؤون الآسيوية في وزارة الخارجية الروسية، هذه التصريحات التي أدلى بها خلال حفل استقبال أقيم بمناسبة الذكرى الخامسة على أول زيارة يقوم بها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى روسيا، حيث عقد كيم والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمتهما الأولى في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا يوم 25 أبريل 2019، كما التقيا أيضا في قاعدة فوستوشني الفضائية الروسية في سبتمبر من العام الماضي.وقال المسؤول الروسي إن العلاقات التقليدية للصداقة الأخوية والتعاون الشامل بين البلدين وصلت إلى مستوى عالٍ غير مسبوق على أساس الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع بين الزعيمين في ميناء فوستوتشني الفضائي.وأضاف أن المهمة المشتركة بين البلدين حاليا هي تنفيذ كل ما اتفق عليه الزعيمان.ومن جانبه، قال سفير كوريا الشمالية لدى موسكو "شين هونغ تشول"، إن كوريا الشمالية تتمنى بإخلاص للقيادة الروسية والشعب الروسي المزيد من النجاح في حماية السيادة الوطنية لروسيا وأمنها.