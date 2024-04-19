تنظيم موسم كوريا لعام 2024 في فرنسا على مدار 6 أشهر

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تعقد وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية "موسم كوريا لعام 2024" من أجل تقديم الثقافة الكورية في مختلف أرجاء فرنسا، بدءا من هذا الشهر وعلى مدار 6 أشهر.وصرحت الوزارة بأنها ستنظم فعاليات الموسم بدءا من اليوم، بعرض افتتاحي بعنوان "انتفاضة النبض الحضري"، تشارك فيها بعض فرق البريك دانس الكورية والفرنسية معا على مسرح "شاتليه" في العاصمة باريس.وتشارك في موسم كوريا 17 مؤسسة ثقافية وفنية كورية، بما في ذلك المؤسسة الكورية للتبادلات الثقافية الدولية، والمركز الثقافي الكوري في فرنسا، والمؤسسة الوطنية للفنون، ومؤسسة السياحة الكورية، حيث يتم تنظيم 34 برنامجا من العروض والمعارض لفن الخزف والسياحة والمحتويات وغيرها.وفي دار كوريا التي سيتم تشغيلها في فترة أولمبياد باريس القادمة، سيتم تقديم محتويات ثقافية تشمل السياحة والكتب والثقافة التقليدية والباليه على الطراز الكوري، إلى جانب الموسيقى والمسلسلات الدرامية والأفلام وفن التجميل.