16 % من الأطفال والمراهقين الكوريين عانوا من اضطرابات نفسية

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اتضح أن 16.1% من الأطفال والمراهقين الكوريين قد عانوا من اضطرابات نفسية، وتظهر أعراضها على 7.1% منهم حاليا.جاء ذلك في تقرير أصدرته وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية الكورية اليوم بعنوان "الوضع الحالي للصحة العقلية للأطفال والمراهقين لعام 2022".وفقا للتقرير، أظهر مسح أجرته الوزارة لمدة 6 أشهر على 6 آلاف و275 من الأطفال والمراهقين الكوريين الذين تتجاوز أعمارهم 6 أعوام في مختلف أنحاء البلاد، أن معدل الإصابة بالاضطرابات النفسية لدى الأطفال والمراهقين الكوريين يبلغ 16.1%، وهو ما يعني أنهم عانوا من أعراض الاضطراب النفسي في تلك الفترة وما قبلها.وكان رّهاب الأشياء والمواقف من حولهم هو الأكثر شيوعا بنسبة 5.8%، وتلاه اضطراب المعارضة المتحدي، الذي يُظهر فيه المريض الغضب دون مبرر، ثم المزاج المتهيج، وسمات المعارضة والانتقام، واضطراب قلق الانفصال، واضطراب التشنج اللاإرادي.واتضح أن معدل الانتشار الحالي لأولئك الذين استوفوا معايير تشخيص الإعاقة يبلغ 7.1%.وبالنسبة لمعدل الإصابات الحالية، كان اضطراب التحدي العدائي هو الأكثر شيوعا بنسبة 2.7 %، وتلاه اضطراب التشنج اللاإرادي واضطرابات الأكل.ومن بين الأطفال والمراهقين الذين عانوا من اضطراب نفسي مرة واحدة على الأقل في حياتهم، بلغ معدل استخدام خدمات الصحة النفسية في العام الماضي 4.3%.بالإضافة إلى ذلك، فكّر 1% من الأطفال والمراهقين في الانتحار خلال الأسبوعين السابقين على موعد إجراء المسح، وحاول 0.2 % منهم الانتحار بالفعل، وكان لدى المراهقين معدل تجارب مرتبطة بالانتحار أعلى من الأطفال.وقال البروفسور "كيم بونغ نيون" من جامعة سيول الوطنية، الذي أجرى المسح، إن هناك حاجة ماسة إلى أن يساعد الخبراءُ الأطفالَ والمراهقين الذين يعانون حاليا من اضطرابات نفسية، مع ضرورة اتخاذ تدابير لزيادة معدل استخدام خدمات الصحة العقلية.