عمدة سيول يقوم برحلة عمل إلى الإمارات

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سيقوم عمدة مدينة سيول "اوه سيه هون" برحلة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تستهدف الترويج لجاذبية سيول في منطقة الشرق الأوسط واستقطاب استثمارات والترويج للسياحة والصناعة المتقدمة الكورية وتعزيز التعاون في مجال التقنيات المستقبلية.ومن المقرر أن يحضر "اوه" عددا من الفعاليات الدولية التي ستقام في الإمارات، بما في ذلك قمة دبي للتكنولوجيا المالية، ومؤتمر أبوظبي السنوي للاستثمار، حيث يعمل على إيجاد طرق للتنمية المشتركة بين المدن، وجذب الاستثمارات وتشجيع السياحة في سيول، والتفكير في اتجاه سيول للتنمية المستقبلية من خلال وحدات التطوير المركبة والمعالم السياحية.وقالت بلدية سيول اليوم إن العمدة اوه سيقوم بزيارة إلى كل من دبي وأبوظبي على مدار 7 أيام، بدءا من يوم الأحد 5 مايو.وسوف يستهل "اوه" زيارته بالمشاركة في قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ستعقد في منتجع "جميرا" في دبي يوم الاثنين القادم، حيث يلقي خطابا رئيسيا بعنوان "مركز الابتكار الاقتصادي العالمي - سيول"، ثم يزور غرفة تجارة وصناعة دبي لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بينها وبين مؤسسة انفست سيول. ومن المتوقع أن تعزز هذه الاتفاقية التعاون الاقتصادي بين الشرق الأوسط وسيول، بما في ذلك التعاون في التوسع الخارجي وجذب الاستثمارات للشركات وافتتاح فرع لغرفة تجارة دبي في سيول.وسوف يحضر بعد ذلك فعالية الترويج السياحي لسيول "سول ماي سول: دبي" في معرض "ذا أجندا" في دبي يومي الاثنين والثلاثاء، وسوف تتضمن مجموعة متنوعة من مراكز الخبرة وعروض موسيقى الكي بوب التي تعرض سحر سيول، مثل الجمال والعافية والطب والطعام والعلامات التجارية، ثم يزور هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتوقيع اتفاقية عمل لإنشاء نظام تعاون متبادل يتمحور حول التنقل المستقبلي، بحيث تتبادل المدينتان سياسات أعمال القيادة الذاتية والنقل الجوي الحضري وتعزيز التنقل المستقبلي بالإضافة إلى التعاون بين المدينتين في عرض تقنيات التنقل المستقبلية المبتكرة في "أسبوع الحياة الذكية" الذي سيقام في سيول في الفترة من 7 إلى 9 من شهر أكتوبر القادم.وفي أبو ظبي سيحضر العمدة اوه قسم المدينة المستقبلية في اجتماع الاستثمار السنوي الذي سيعقد في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض حيث يقدم سياسات النقل المستقبلية في العاصمة الكورية بعنوان "استراتيجية سيول من أجل مستقبل أفضل"، ثم يوقع اتفاقية للعلاقات الودية مع أبوظبي، حيث قررت المدينتان إنشاء نظام للتعاون والتبادلات في مجالات النقل والمدن الذكية والتنمية الحضرية وغيرها، كما سيوقع اتفاقية عمل مع مؤسسة أبوظبي للموسيقى والفنون سعيا إلى توسيع التبادلات الثقافية بين العاصمتين.وفي يوم 9 من الشهر الجاري، سيزور جزيرة ياس في أبوظبي لبحث إمكانية إنشاء مجمع ثقافي في منطقة "سانغ آم" في سيول.وختام الزيارة سيقوم بزيارة "مدينة مصدر"، وهي مدينة ذكية خالية من الكربون ومدينة مجمعة متعددة الوظائف للإسكان والصناعة والتعليم والترفيه، من أجل مراجعة طرق تطبيقها على مدينة سيول.