واشنطن تتهم موسكو بشحن نفط لكوريا الشمالية بأعلى مما تسمح به الأمم المتحدة

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قالت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، إن روسيا تقوم بشحن النفط المكرر إلى كوريا الشمالية بمستويات يبدو أنها تنتهك السقف الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.واتهم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض "جون كيربي" في إحاطة إعلامية عبر الإنترنت أمس الخميس، روسيا بشحن أكثر من 165 ألف برميل من النفط المكرر إلى كوريا الشمالية في شهر مارس وحده.وقال "كيربي" إن روسيا تقوم بشحن النفط المكرر من ميناء "فوستوشني" في منطقة الشرق الأقصى الروسي إلى كوريا الشمالية، وأن الشحنات الروسية تجاوزت بالفعل السقف السنوي الذي حدده مجلس الأمن الدولي، البالغ 500 ألف برميل.وأوضح "كيربي" أنه نظرا لقرب الموانئ التجارية الروسية من الموانئ الكورية الشمالية، فإنه يمكن لروسيا أن تستمر في إرسال هذه الشحنات إلى أجل غير مسمى.وأضاف أن هذه الشحنات مرتبطة باستخدام روسيا للصواريخ الباليستية الكورية الشمالية في حربها ضد أوكرانيا، وهو انتهاك آخر لقرارات مجلس الأمن الدولي.وجاء هذا الكشف بعد يوم واحد من انتهاء ولاية لجنة خبراء الأمم المتحدة التي تراقب تطبيق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية والصاروخية.