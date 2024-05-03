وفد اقتصادي كوري شمالي يختتم زيارة إلى إيران

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قالت تقارير وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إن وفدا اقتصاديا رسميا قد عاد إلى بيونغ يانغ بعد قيامه بزيارة إلى إيران.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الجمعة أن الوفد، الذي قاده وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية "يون جونغ هو"، قد عاد إلى بيونغ يانغ أمس الخميس، لكن التقرير لم يوضح المزيد من التفاصيل حول الزيارة.وكانت وكالة الأنباء المركزية قد نشرت تقريرا في وقت سابق حول مغادرة الوفد إلى إيران في يوم 23 أبريل.وهناك تكهنات بأن كوريا الشمالية وإيران، اللتين يشتبه منذ فترة طويلة في تعاونهما في برامج الصواريخ الباليستية والبرامج النووية، قد ناقشتا التعاون العسكري الثنائي خلال تلك الزيارة.إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قد نفى يوم الاثنين الماضي هذه التكهنات، ووصفها بأنها "متحيزة ولا أساس لها من الصحة"، وقال إن الوفد الكوري الشمالي حضر معرضا إيرانيا في طهران، وأجرى محادثات تجارية مع ممثلي الحكومة والقطاع الخاص.