كوريا وقيرغيزستان توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في التكنولوجيا الجديدة للطاقة

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صرحت شركة الكهرباء الكورية اليوم الجمعة بأن رئيسها "كيم دونغ تشول" قد وقّع أمس الخميس مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون التكنولوجي مع وزير الطاقة في قيرغيزستان "تآلاي بك إبرايف"، الذي يقوم حاليا بزيارة لكوريا الجنوبية.وبموجب هذه المذكرة، ستقوم شركة الكهرباء الكورية بتطوير مشروعات للتعاون في مجال التكنولوجيا الجديدة للطاقة، بما في ذلك تيار الجهد العالي المستمر، والنظام الذكي لقياس الطاقة الكهربائية، والجيل القادم من نظام إدارة شبكة توزيع الكهرباء.وأعرب الوزير القيرغيزي "إبرايف" عن أمله في أن تسهم المذكرة الموقعة في تطوير مشروعات مشتركة بين البلدين في قطاع الطاقة الكهربائية، وإنشاء قاعدة أساسية لمواصلة تعزيز علاقات التعاون بينهما.