كوريا وأمريكا واليابان تعزز التعاون لضمان الأمن البحري في آسيا والمحيط الهادئ

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قررت وكالات الأمن البحري في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تعزيز التعاون فيما بينها من أجل ضمان الأمن البحري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.وقالت وكالة الشرطة البحرية الكورية اليوم الجمعة إنها وقعت خطاب نوايا للتعاون مع كل من قيادة قوات حرس السواحل الأمريكية، ووكالة الأمن البحري اليابانية.واتفقت وكالات الأمن البحري في الدول الثلاث على تعزيز نظام التعاون من أجل ضمان الأمن البحري، من خلال إنشاء شبكة للحوار بينها لاحقا.وقالت إن خطاب النوايا تم توقيعه بناء على روح اتفاقية "كامب ديفيد" التي توصل إليها قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في أغسطس من العام الماضي في منتجع كامب ديفيد الرئاسي الأمريكي.وأكد رئيس وكالة الشرطة البحرية الكورية "كيم جونغ أوك" أن توقيع خطاب النوايا للتعاون بين الدول الثلاث جاء من أجل ضمان الأمن البحري في منطقة آسيا والمحيط الهاديء، وتحقيق الازدهار فيها.