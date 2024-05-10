الحكومة تتعهد بعدم علاج المرضى الكوريين بواسطة أطباء أجانب غير قادرين

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تعهد رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" باتخاذ تدابير سلامة شاملة لمنع استخدام أطباء أجانب لم يتم التحقق من قدراتهم، تحت أي ظرف من الظروف.جاء ذلك تعليقا على مراجعة الحكومة لقرار يتضمن إصدار سماح للأطباء ذوي التراخيص الأجنبية بممارسة الطب في كوريا الجنوبية.وأدلى رئيس الوزراء "هان" بهذه التصريحات خلال اجتماع عقد اليوم الجمعة للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة، حيث أشار إلى أن الحكومة تخطط للسماح للأطباء الحاصلين على تراخيص طبية في الخارج بممارسة المهن الطبية في كوريا بشرط الحصول على موافقة من وزير الصحة والرفاهية.وأكد "هان" أن خطة الحكومة هذه تستهدف توسيع نظام الحماية الطبية للمواطنين، وترسيخ أساس نظام الرعاية الطبية الطارئة.وحول حصول أساتذة الطب على إجازة يوم الجمعة من كل أسبوع، أعرب رئيس الوزراء عن اعتقاده بأن الحكومة موجودة من أجل الشعب وأن الأطباء موجودون من أجل المرضى، وطالب الأطباء المتدربين وطلاب كليات الطب بإنهاء إضرابهم والعودة إلى مواقع العمل.وأكد على أن الحكومة سوف تواصل بذل الجهود لتحسين النظام القائم بهدف تخفيف العبء عن العاملين في المجال الطبي، نتيجة للإضراب الذي طال أمده.