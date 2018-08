Typhon Soulik : Moon Jae-in appelle tous les agents de l'Etat à rester sur le qui-vive

Photo : YONHAP News

Pour faire face au débarquement de Soulik dans la péninsule, le chef de l’Etat a présidé aujourd’hui une réunion d’urgence. A cette occasion, Moon Jae-in a appelé tous les agents de l'Etat à rester sur le qui-vive jusqu’à ce que le pays du Matin clair soit complètement à l’abri du puissant typhon. Il a ajouté que le gouvernement fera tout son possible pour aider d’une part les sinistrés et d’autre part pour minimiser les éventuels dégâts.Le président Moon a également ordonné aux participants à la réunion d’étudier des moyens pour aider les régions dévastées, en les proclamant par exemple comme « zone sinistrée spéciale ». Et il n’a pas oublié non plus de leur demander de préparer des mesures pour les citoyens qui risquent de rencontrer des difficultés pour emmener leurs enfants à l’école ou se rendre au bureau sous la tempête. En affirmant être informé de la fermeture des établissements scolaires dans certaines régions, le locataire de la Cheongwadae a demandé de veiller davantage à la sécurité des élèves et de donner plus de flexibilité aux horaires de travail des employés de bureau.Et pour finir, le numéro un sud-coréen a recommandé de suivre de près les retrouvailles de familles séparées aux monts Geumgang, qui se trouvent sur le parcours du typhon.