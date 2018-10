Séisme en Indonésie : plus de 800 morts et un sud-Coréen porté disparu

Photo : YONHAP News

Le bilan du tremblement de terre et du tsunami qui ont frappé vendredi dernier l'île des Célèbes en Indonésie s'alourdit. Au moins 830 morts ont été recensés et le chiffre risque d'augmenter, vu le manque d'informations précises sur la situation des zones dévastées de la région de Donggala. Le président Joko Widodo a déploré le manque d’équipements de sauvetage et le fait que beaucoup de personnes n’étaient toujours pas à l’abri.Un trentenaire sud-coréen est porté disparu depuis trois jours et les membres de sa famille sont arrivés hier matin à la ville côtière de Palu, touchée par ce séisme de magnitude 7,5. L'ambassade de Corée en Indonésie a par ailleurs dépêché son personnel pour vérifier l'information selon laquelle sept autres compatriotes étaient présents dans cette ville lors de la catastrophe.Le président Moon Jae-in a présenté hier ses condoléances à son homologue indonésien et le ministère des Affaires étrangères a fait savoir que le gouvernement se proposait de fournir à l'Indonésie une aide humanitaire de 1 million de dollars.