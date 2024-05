MIKTA : le président de l'Assemblée nationale appelle à la solidarité des pays membres

Photo : YONHAP News

Les présidents du Parlement des Etats membres du groupe MIKTA se sont retrouvés pour leur dixième conférence, hier, à Mexico City. Ce partenariat réunit cinq nations : la Corée du Sud, le Mexique, l’Indonésie, la Turquie et l’Australie.Dans sa prise de parole, le sud-Coréen, Kim Jin-pyo, a affirmé que le leadership des trois plus grandes économies mondiales, à savoir les Etats-Unis, la Chine et l’Union européenne, montrait ses limites, en raison de la concurrence autour de la position hégémonique. Et d’ajouter que dans ce contexte, le MIKTA pourra contribuer à la stabilité de la communauté internationale via une coopération plus étroite de ses membres.Le patron de l’Assemblée nationale sud-coréenne a d’emblée appelé ses pays membres à la solidarité et à la prospérité conjointe à travers le dialogue et la compréhension.La Corée du Sud assumera la prochaine présidence tournante du groupe.