Une portion de rue longeant l’enceinte du palais Deoksugung ouverte au public

Photo : YONHAP News

La rue Doldam-gil, qui longe l’enceinte en pierre du palais Deoksugung, l’une des plus belles promenades de Séoul, vient d'être ouverte aujourd’hui au public. C'est la première fois en 60 ans.Une portion de 170 m sur 1,1 km était jusqu’en août dernier interdite d’accès, comme ce terrain fait partie de la propriété de l’ambassade du Royaume-Uni depuis 1959.En 2014, la ville de Séoul a entamé des démarches auprès de l’ambassade britannique en coopération avec l'Administration de l'héritage culturel, afin d’ouvrir ce tronçon aux citoyens.Fruits de ces efforts, les premiers 100 m, qui passent devant la porte arrière de l’ambassade et la résidence des employés ont été d’abord restitués en août. Et aujourd’hui, ce sont les 70 m restants qui vont être ouverts au public. Cette rue passe devant la porte Daehanmun du palais Deoksugung, la résidence de l’ambassadeur américain, ainsi que la porte de derrière et le portail de l’ambassade britannique.