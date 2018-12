Kakao reporte le lancement officiel de son service de covoiturage

Photo : YONHAP News

En raison du vif conflit avec le secteur des taxis, Kakao a fini par reporter le lancement officiel de son service de covoiturage.Vendredi dernier, l'opérateur de la plus grande plate-forme de messagerie de Corée du Sud avait lancé son application « carpool ». Après une période d’essai de dix jours, le service devait officiellement être opérationnel à compter du 17 décembre. Près de 60 000 conducteurs s’y sont inscrits depuis octobre dernier.Mais le 10 décembre, un chauffeur de taxi s’est immolé par le feu, et ses confrères de quatre associations de taxi poursuivent leurs manifestations devant l’Assemblée nationale.Du coup, Kakao est revenu sur sa décision. A travers un communiqué de presse publié cet après-midi, la firme a annoncé qu'elle allait reporter le lancement officiel à l’année prochaine, et ce afin de collecter davantage d'opinions, dont ceux des chauffeurs de taxi et des utilisateurs.