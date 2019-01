Mike Pompeo : les « détails » du 2e sommet Pyongyang-Washington sont en cours de coordination

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis sont en train de négocier avec la Corée du Nord sur les « détails » relatifs à un nouveau sommet envisagé entre le président américain et le leader nord-coréen.C'est ce qu'a confié hier à CBS le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, actuellement en visite au Moyen-Orient. En effet, la chaîne d'information américaine lui a demandé si la date de cette deuxième rencontre avait été fixée, rappelant que John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale, avait évoqué janvier ou février prochain.Vendredi dernier déjà, Pompeo a fait savoir que le dialogue avec le régime communiste avançait. A en juger par ses annonces successives, les négociations entre les deux pays sur ce tête-à-tête très attendu semblent aller bon train.Dans la foulée, la presse japonaise a révélé que Donald Trump a proposé à Kim Jong-un de se rencontrer à la mi-février au Vietnam. De son côté, le quotidien singapourien The Straits Times a annoncé que les deux dirigeants se réuniraient au Vietnam ou en Thaïlande. Un haut officiel sud-coréen a par ailleurs suggéré que ce nouveau face-à-face pourrait avoir lieu aux alentours du Nouvel an lunaire.