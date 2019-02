Le CSIS publie une analyse sur une autre base de missiles nord-coréenne

Photo : YONHAP News

A une dizaine de jours avant le 2e sommet entre le président américain et le dirigeant nord-coréen, le Center for Strategic and International Studies (CSIS) vient de publier un rapport sur une base de missiles en Corée du Nord.Située à environ 310 km au nord-est de Pyongyang, la base de Sangnam-ri serait équipée de missiles balistiques à portée intermédiaire Hwasong-10 et abriterait un contingent d'une taille comparable à un régiment ou à un bataillon.Dans le document rédigé par plusieurs chercheurs dont Victor Cha, le centre de réflexion américain a mis en avant l’ambition balistique du régime de Kim Jong-un dévoilée par l’installation de missiles d’une portée de plus de 3 000 km, suffisante pour atteindre le territoire américain de Guam et la base américaine d’Okinawa au Japon.Toujours selon le CSIS, cette base qui gère une vingtaine de missiles balistiques n’a jamais été déclarée par les autorités nord-coréennes ni ne figure sur l’ordre du jour de la prochaine rencontre entre Trump et Kim au Vietnam.