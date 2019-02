Sommet Trump-Kim : les négociations de travail se poursuivent à Hanoï

Photo : YONHAP News

Au lendemain de l’arrivée et de la première réunion des représentants américain et nord-coréen à Hanoï, réunion qui a duré pendant quatre heures et demie, les négociations ont repris en vue de préparer le prochain sommet Washington-Pyongyang qui doit se tenir dans cinq jours dans la capitale vietnamienne.Vers 11h ce matin, heure de Séoul, l’émissaire spécial nord-coréen pour les Etats-Unis, Kim Hyok-chol, a quitté la maison des hôtes d’Etat afin de reprendre les discussions avec son homologue américain Steve Biegun à l’hôtel où loge ce dernier.Aujourd’hui encore, les tractations vont se poursuivre notamment autour des mesures concrètes que Pyongyang devra prendre pour sa dénucléarisation, notamment le démantèlement du site nucléaire de Yongbyon et sa vérification, ainsi que des mesures de compensation en retour.De son côté, le représentant nucléaire sud-coréen Lee Do-hoon est arrivé aujourd’hui à Hanoï afin de suivre de près l’évolution des négociations en cours et préparer les réactions de Séoul et les moyens de coopération avec Washington.