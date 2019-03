Téléréunions de familles séparées : la participation des expatriés coréens aux Etats-Unis sera discutée

Photo : YONHAP News

Les deux Corées s'adonnent aux préparatifs des retrouvailles par visioconférence entre les familles séparées par la guerre de part et d’autre du 38e parallèle, et ce après que l’Onu et Washington ont récemment accordé une dérogation aux sanctions contre le Nord pour que le Sud puisse y envoyer les équipements nécessaires.Or, Séoul envisage de discuter avec Pyongyang de la possibilité d’autoriser les Coréens expatriés aux Etats-Unis à prendre part eux aussi aux prochaines téléréunions, vu le caractère humanitaire du dossier. C’est ce qu’a déclaré aujourd’hui un responsable du ministère de la Réunification aux journalistes.A propos du matériel à envoyer au Nord, il a précisé que le Sud allait achever d’abord ses propres préparatifs avant de se concerter sur le sujet avec Pyongyang par le biais de leur bureau de liaison installé à Gaeseong. Selon lui, au fur et à mesure de ces consultations, la reprise ou non des conférences des Croix-Rouge des deux pays pourrait elle aussi être décidée.