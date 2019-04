La Corée du Sud commémore samedi le 1er anniversaire de la déclaration de Panmunjom

Photo : YONHAP News

Une cérémonie célébrant le premier anniversaire du sommet intercoréen entre Moon Jae-in et Kim Jong-un sera organisée le 27 avril prochain. Elle rassemblera quelque 500 personnes : citoyens, hommes politiques, députés, artistes, diplomates mais aussi militaires. C’est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministère sud-coréen de la Réunification.Sous le slogan « Un chemin à parcourir, long mais indispensable », de nombreuses manifestations culturelles vont se dérouler, auxquelles participeront des artistes sud-coréens, américains, chinois et japonais.Sur cinq sites, dont la ligne de démarcation où les deux dirigeants se sont rencontrés il y a un an, s'ouvriront des expositions, des concerts et des projections vidéo appelant à une paix durable dans la péninsule coréenne.La participation nord-coréenne n'est pas encore décidée. Selon le ministère, Pyongyang se verra notifié de cette cérémonie dans un délai opportun. Mais en raison du sommet nord-coréano-russe prévu cette semaine, sa présence semble peu probable.Pour rappel : le 27 avril 2018, Moon et Kim se sont mis d'accord, dans une déclaration dite de Panmunjom, pour dénucléariser la péninsule, cesser les hostilités et organiser des rencontres de familles séparées par la guerre de Corée.