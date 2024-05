Sécurité des enfants : le gouvernement va investir 655 milliards de wons en 2024

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud va débloquer, cette année, 655 milliards de wons, l’équivalent de 447,04 millions d’euros, pour la sécurité des enfants. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a annoncé, ce matin, que 14 ministères, ainsi que 17 villes et provinces avaient établi un plan pour créer une société sûre pour les petits sud-Coréens.Dans ce cadre, l’exécutif compte développer des critères permettant d’évaluer la sécurité sur le trajet scolaire d’ici la fin de l’année. Il investira un total de 20 milliards de wons, soit 13,64 millions d’euros, dans l’amélioration des chemins jugés dangereux. La même somme d’argent sera accordée à l’installation de passages piétons intelligents. Ceux-ci permettent d’analyser les mouvements des piétons et des véhicules et d’avertir de risques d’accident.En plus, des mesures de gestion de la sécurité pour les nouveaux types de lieux destinés aux enfants comme les « kids cafés » seront conçues. L’exécutif obligera plus de supérettes à écrire des messages d’avertissement sur les boissons à haute teneur en caféine. Il offrira également des cours sur l’hygiène et la nutrition aux cantines de petites garderies ou d’écoles maternelles.Par ailleurs, le ministère lancera un projet permettant aux enfants de découvrir eux-mêmes les facteurs de risque autour des écoles à hauteur de leurs yeux. Dans cet objectif, des contenus sur l’éducation de la sécurité seront distribués avant la fin de l’année.