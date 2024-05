2e anniversaire de prise de fonction : Yoon prépare une conférence de presse pour le 9 mai

Photo : YONHAP News

Le 10 mai marque le deuxième anniversaire de la prise de fonction du président de la République. A cette occasion, Yoon Suk Yeol va donner, ce jeudi, une conférence de presse. Il s’agit de la première en un an et neuf mois. La dernière, rappelons-le, remonte en août 2022. C’était pour fêter ses 100 jours au pouvoir. Et cette année, celle du Nouvel an avait été remplacée par un entretien spécial avec la KBS, la maison-mère de KBS WORLD Radio.De l’avis des politologues, le chef de l’Etat va profiter de cette rencontre avec les journalistes pour faire taire les critiques selon lesquelles il n’est pas un bon communiquant. Un responsable du Bureau présidentiel de Yongsan a en effet fait part à l’agence de presse Yonhap que le numéro un va changer. Il essayera de communiquer davantage avec les médias et se rendra plus ici et là afin d’échanger plus étroitement avec ses concitoyens.A l’ordre du jour de la conférence de presse du 9 mai : le compte rendu de ses deux ans à la tête de la nation et son orientation politique pour le reste de son mandat. Il lui en reste trois ans. Et il est fort probable que la séance de questions-réponses se déroule librement, sans sujet fixe. En ce dernier jour du week-end prolongé dû à la Journée des enfants, le président Yoon semble n’avoir pris aucun rendez-vous officiel et serait en train de préparer son rendez-vous de jeudi.