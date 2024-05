G-KPOP Concert : la 4e édition va se dérouler au bord du fleuve Han

Photo : KBS News

Le 4e G-KPOP Concert va se dérouler, le 11 mai, ce samedi donc, au bord du fleuve Han. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, la mairie de Gangnam, qui l’organise. Cet événement musical, conçu pour attirer les touristes sud-coréens et étrangers, est l’un des rendez-vous incontournables de ce quartier devenu célèbre grâce à la fameuse chanson de Psy, « Gangnam Style ».La grande particularité de cette édition 2024 est qu’elle se tiendra au Jamwon Hangang Park. Auparavant, elle avait été organisée devant le COEX, le palais de congrès et centre commercial dans le sud de la capitale. D’après la mairie, ce changement de site a pour objectif de permettre aux visiteurs de profiter de la nature de l’arrondissement.Quant au line up, on retrouve Dynamic Duo, Big Mama, Nell ou encore MeloMance. Au total 8 500 places – 3 000 numérotées, 5 000 debouts et 500 pique-niques, seront préparées. Et pour celles et ceux qui ne pourront pas venir, le spectacle, d’une durée de deux heures et demi, sera retransmis en live sur la chaîne YouTube de la mairie de Gangnam.