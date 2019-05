BTS : le clip vidéo de « Singularity » accumule plus de 100 millions de vues sur YouTube

Photo : KBS News

Le clip vidéo de « Singularity » des Bangtan Boys (BTS) a accumulé plus de 100 millions de vues sur YouTube, a annoncé dimanche leur agence Big Hit Entertainment.« Singularity » est la chanson d’introduction du 3e opus officiel sorti en mai 2018. Son clip a été visionné plus de 100 millions de fois hier vers 18 heures 50. Il s'agit d'une chanson solo du membre V, dont la vidéo a été dévoilée comme une bande-annonce de l'album intitulé « Love Yourself : Tear ». Rappelons que ce disque a pris la tête du classement Billboard 200 publié le 2 juin 2018.Le septuor dirigé par RM détient aujourd'hui le nouveau record de l'industrie de la musique sud-coréenne avec au total 20 clips dépassant chacun les 100 millions de vues sur la plateforme vidéo géante.