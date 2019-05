Produits halieutiques de Fukushima : Yoo Myung-hui appelle Tokyo à accepter le verdict de l’OMC

Photo : YONHAP News

Alors que le gouvernement japonais continue à fustiger le verdict final de l’OMC approuvant l'interdiction imposée par Séoul sur les importations des produits de la mer de Fukushima, la ministre déléguée sud-coréenne au Commerce a estimé « injuste » que Tokyo continue à protester contre cette sentence, en appelant ce dernier à respecter ce résultat.C’était au cours de la conférence annuelle des ministres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui faisait également office de réunion officieuse des ministres de l’OMC, tenue mercredi et jeudi à Paris. Yoo Myung-hui y a assisté en tant que ministre au Commerce du pays assumant la vice-présidence.Les mesures de précaution en question ont été mises en place en 2013 suite à la catastrophe nucléaire de Fukushima, sur la côte nord-est de l'archipel en mars 2011. Tokyo a aussitôt saisi l’OMC afin de contester cette décision et obtenu gain de cause en première instance. Mais l’organe d’appel de règlement des différends a renversé ce verdict en avril dernier.