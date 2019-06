Aide alimentaire pour la Corée du Nord : Séoul projette de verser jusqu’à 107 millions d’euros

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Réunification a annoncé, aujourd’hui, avoir décidé de verser jusqu’à 140 milliards de wons, soit environ 107 millions d’euros, dans le cadre de l’aide alimentaire pour la Corée du Nord qui sera exécutée par le biais du Programme alimentaire mondial (PAM).C'est le PAM qui assurera le transport du riz du Sud vers le Nord, sa distribution et le renforcement de la surveillance sur place.Ce riz sera transmis à 2 120 000 habitants du pays communiste, notamment les enfants en bas âge et les femmes enceintes et allaitantes, habitant dans 120 villes et districts au nord du 38e parallèle.