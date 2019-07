Le syndicat des postiers retire son appel à la grève générale prévue aujourd’hui

Photo : YONHAP News

C’est un grand ouf de soulagement. La grève générale inédite des travailleurs des postes a été évitée in extremis. Hier, la veille du mouvement, leur syndicat a accepté les propositions présentées par le gouvernement. Il s’agit pour l'essentiel d’augmenter le nombre de livreurs contractuels de colis et de facteurs titulaires, de 750 et 238 respectivement. Et la semaine de cinq jours sera appliquée par étapes, à commencer par les régions agricoles et de pêche, et ce à partir de l’année prochaine.L’exécutif s’est aussi engagé à combler les effectifs dans les villes nouvelles où la quantité de courriers et de colis n’a cessé d’augmenter fortement depuis un certain temps.Le budget nécessaire pour combler le personnel est estimé à un maximum de 30 milliards de wons par an, l’équivalent de 22 millions d’euros.Autre accord intervenu hier entre le gouvernement et le syndicat. Il concerne cette fois la mise en place d’un dispositif en vue de promouvoir le dialogue social.