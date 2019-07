Contentieux commercial Séoul-Tokyo : passe d’armes prévue entre les deux pays devant l’OMC

Photo : KBS News

C’est aujourd’hui que le Conseil général de l’OMC se réunira pour deux jours à Genève, où se trouve le siège de cette Organisation mondiale du commerce. Avec au menu des discussions les mesures prises par le Japon contre l’exportation de composants chimiques vers la Corée du Sud, entre autres.Le gouvernement de Séoul y a dépêché une délégation pour défendre ses positions. Elle est conduite par un spécialiste des négociations commerciales, en considération de la gravité du dossier. Il s’agit de Kim Seung-ho, un haut fonctionnaire de rang de vice-ministre adjoint de l’Industrie et du Commerce extérieur. D’habitude, c'est le représentant permanent du pays à Genève qui y participe.Devant les 164 pays membres de l’organisation, l'envoyé fera part des problèmes posés par les mesures japonaises. Il doit plus particulièrement souligner qu’elles enfreignent les règles de l’OMC et réclamer du coup leur retrait rapide.Quant au pays du Soleil levant, il sera représenté par Shingo Yamagami, qui est le directeur général des questions économiques au sein du ministère des Affaires étrangères.Les délégations des deux pays voisins doivent alors engager une passe d’armes. D’autant plus que Séoul envisage de porter plainte contre l’Archipel devant l’organisation.Pendant ce temps, le gouvernement de Shinzo Abe poursuit les procédures nécessaires pour retirer le pays du Matin clair de sa « liste blanche » des nations bénéficiant d'une procédure simplifiée d’exportation de technologies. Pour cela, il recueillera les opinions jusqu’à demain. Séoul envisage de lui transmettre un avis dénonçant une mesure injuste.