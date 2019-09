Robert O’Brien, nouveau conseiller de Trump à la sécurité nationale

Photo : YONHAP News

Comme il s’y était engagé la semaine dernière en limogeant John Bolton, Donald Trump a nommé hier son nouveau conseiller à la sécurité nationale. Il s’agit de son émissaire spécial pour la libération des otages Robert O'Brien.Le locataire de la Maison blanche a annoncé cette nomination toujours dans un tweet, expliquant qu’« il avait longuement et durement travaillé avec son nouveau conseiller et que ce dernier ferait du bon boulot ». Il a également souligné que « nous avons une très bonne alchimie », comme pour faire allusion aux désaccords avec le faucon Bolton sur différents dossiers diplomatiques et sécuritaires.Robert O'Brien a, quant à lui, promis de faire de son mieux pour assurer la sécurité des Américains. Ce quatrième « National Security Advisor » de Trump a déjà travaillé au département d’Etat et dans diverses organisations internationales dont les Nations unies.Dans ce contexte, le Washington Post a rapporté que le représentant spécial pour la Corée du Nord Steve Biegun pourrait être nommé au poste de sous-secrétaire d’Etat. Selon le journal, dans ce cas-là aussi, il continuera à travailler pour les négociations de travail avec Pyongyang.