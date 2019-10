Haltérophilie : première médaille d’or sud-coréenne lors d’une compétition de jeunes à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Park Hyeong-o a remporté hier la première médaille d'or de l’équipe sud-coréenne lors des Championnats asiatiques jeunes et juniors d'haltérophilie 2019 qui se déroulent jusqu’au 27 octobre dans la capitale nord-coréenne. 120 athlètes de 15 pays asiatiques y participent.Park a terminé premier, soulevant 132 kg à l’arraché dans l'épreuve masculine des jeunes de moins de 17 ans qui pèsent 73 kg. Il a cependant fini 3e au classement général, après avoir terminé 4e à l’épaulé-jeté avec 156 kg.La Corée du Sud a jusqu’à présent remporté un total d'une médaille d'or, trois d'argent et six de bronze.