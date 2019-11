Manifestation à New York contre l’utilisation du drapeau impérial nippon lors des JO de Tokyo 2020

Photo : KBS News

Le président de l’Association de libération et des expatriés sud-coréens à New York ont manifesté, hier, heure locale, contre l’utilisation du drapeau du Soleil levant lors des Jeux olympiques de Tokyo 2020.Celui-ci est considéré comme un symbole de l’invasion et des crimes de guerre de l’armée impériale japonaise, comme la croix gammée le fut pour les nazis. Or, le Comité international olympique (CIO) a récemment approuvé son apparition pendant les prochains Jeux, soulevant l’indignation des pays victimes de l’Empire nippon, que sont les deux Corées et la Chine.À cet effet, Kim Won-woong, le président de cette association dont les membres sont d’anciens héros de l’indépendance ou des membres de leurs familles, a fustigé le CIO de se taire sur les massacres perpétrés par le Japon pendant la première moitié du 20e siècle et d’afficher une attitude de discrimination raciale en prenant une telle décision.Avant que l’ex-député entame sa marche de protestation, à 14 heures, un écran publicitaire situé sur Times Square, en plein cœur de Manhattan, a diffusé une vidéo de présentation de la Corée du Sud.L’Association de libération envisage de continuer d’organiser des manifestations de ce genre à Londres, Amsterdam et Shanghai, afin de sensibiliser le public du monde entier sur les méfaits de l’utilisation du drapeau incriminé.