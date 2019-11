Une nouvelle frégate philippine mise à l’eau dans la ville d’Ulsan

Photo : YONHAP News

Sur le chantier de Hyundai Heavy Industries à Ulsan, une cérémonie officielle a été organisée aujourd’hui pour la mise à flot d’un nouveau navire de la marine philippine, l’« Antonio Luna ».A cet événement ont participé des personnalité-clés des deux pays comme le président de l’administration sud-coréenne du programme d’acquisition de la défense (DAPA), Wang Jung-Hong et le ministre philippin de la Défense, Delfin Lorenzana.Le navire, baptisé au nom d’un héros national de la Perle des mers d'Orient, est la seconde des deux frégates dont le contrat de construction avait été décroché par l'entreprise sud-coréenne auprès de la marine des Philippines en 2016. En mai dernier, la mise à l’eau de la première, baptisée « José Rizal », a été célébrée.A cette occasion, le ministre philippin et le patron du constructeur naval ont signé un mémorandum d’entente (MOU) selon lequel Hyundai obtient l’exclusivité concernant le projet d’études et la construction des nouveaux patrouilleurs commandés par Manille.