SCM : Washington plaide pour le maintien du GSOMIA

Photo : YONHAP News

Le dossier portant sur l’accord de partage de renseignements militaires (GSOMIA) avec le Japon, qui arrive à expiration dans une semaine, s’est invité sur la table de la 51e Réunion consultative sur la sécurité (SCM) entre la Corée du Sud et les Etats-Unis.A l’issue de ce rendez-vous, les deux ministres de la Défense ont déclaré leur volonté de poursuivre la coopération sécuritaire entre Séoul, Washington et Tokyo pour faire face aux menaces nucléaires et balistiques nord-coréennes. Le secrétaire américain à la Défense a de son côté appelé la Corée du Sud à reconduire cet accord.Mark Esper a souligné que le GSOMIA était crucial pour partager efficacement et opportunément les renseignements entre Séoul, Washington et Tokyo, notamment en cas d’urgence comme en temps de guerre. Avant d’ajouter que s’il prenait fin, la coopération trilatérale risquait de perdre en efficacité, c’est pourquoi la Corée du Sud et le Japon se devaient de trouver rapidement un terrain d’entente.D’après Esper, un non-renouvellement de cet accord et la tension persistante entre Séoul et Tokyo ne peuvent profiter qu’à Pékin et Pyongyang. Ce qui devrait motiver davantage Séoul, Washington et Tokyo à remettre leurs relations sur la bonne voie, afin qu’ils puissent faire face, plus efficacement, aux menaces et défis communs.