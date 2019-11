GSOMIA : la Cheongwadae opte pour « un prolongement sous condition »

Photo : YONHAP News

Revirement dans le dossier du GSOMIA, l’accord de partage de renseignements militaires entre Séoul et Tokyo. La nouvelle vient de tomber à 18h, c’est-à-dire six heures seulement avant son expiration initialement prévue.Jusqu’à présent, la Cheongwadae se montrait intransigeante, martelant que « si le Japon ne changeait pas d’attitude, il serait impossible d’éviter la fin de ce traité militaire ». Comprendre par-là que l’Archipel se devait de lever ses mesures restrictives commerciales, sinon le gouvernement de Moon Jae-in ne reviendrait pas sur sa décision de ne pas renouveler l’accord bilatéral.Au final, c’est une autre option qui a été retenue, suite aux concertations avec le Japon et des discussions lors d’une nouvelle réunion du Conseil de sécurité nationale (NSC) tenue cet après-midi. Il s’agit de repousser l’échéance du GSOMIA mais sous condition. Les deux parties auraient alterné des propositions et contre-propositions, avant de trouver un terrain d’entente.L’administration Abe aurait accepté de retirer ou d’assouplir une partie de ses mesures de restrictions sur ses exportations vers la Corée du Sud, en échange d’un prolongement de ce pacte controversé. A son tour, Séoul s'est engagé à suspendre le processus de sa requête auprès de l'OMC sur ce sujet. Les deux pays ont convenu de trouver une solution ultérieurement lors d’une réunion de haut niveau qui portera sur l’indemnisation des victimes de travail forcé lors de la Seconde guerre mondiale, une affaire qui est à l’origine de cette discorde.Le président Moon Jae-in a justement proposé récemment au Premier ministre Shinzo Abe de tenir une réunion de négociations de haut rang. C’était lors d’un tête-à-tête improvisé en marge du sommet de l’Asean Plus Trois (APT), rassemblant les dix pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est ainsi que la Corée du Sud, la Chine et le Japon, qui s’est tenu le 4 novembre dernier à Bangkok. En réponse, Shinzo Abe lui a proposé de mobiliser tous les moyens pour trouver une solution.De son côté, la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha, qui a participé à la réunion du NSC aujourd’hui, s’envolera vers le Japon pour participer à la réunion des ministres des Affaires étrangère du G20 qui a lieu aujourd’hui et demain à Nagoya.