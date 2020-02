Nucléaire nord-coréen : réunion Séoul-Washington prévue la semaine prochaine

Photo : YONHAP News

Les gouvernements sud-coréen et américain tiendront la semaine prochaine, à Séoul, une réunion de leur groupe de travail chargé de coordonner les dossiers relatifs au nucléaire nord-coréen, aux relations intercoréennes et aux sanctions contre le pays communiste. D’après l’annonce faite aujourd’hui par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, le représentant spécial adjoint du département d’État américain, Alex Wong, devrait se rendre en Corée du Sud, lundi, pour ce canal de discussion bilatéral.Selon une source gouvernementale, les projets de coopération intercoréenne pour la relance du dialogue nord-coréano-américain, et plus particulièrement l’initiative sud-coréenne de développer des voyages individuels de sud-Coréens au Nord, devraient occuper une grande partie de l'entretien. Séoul considère que le tourisme ne fait pas, en principe, l’objet de sanctions onusiennes. Mais concrètement, l’entrée sur le territoire nord-coréen d’objets, de devises ou d’autres équipements portés par des voyageurs peut constituer une infraction aux mesures coercitives internationales. Ainsi, il apparaît indispensable de mener des concertations sur ces modalités avec Washington.Hier, la ministre des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha, a fait savoir que la Corée du Sud et les Etats-Unis s’accordaient pour dire que les dialogues intercoréen et entre Washington et Pyongyang devaient se stimuler l’un l’autre afin de former un cercle vertueux.