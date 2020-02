Photo : YONHAP News

Le temps sera mitigé aujourd’hui. Si ce matin le soleil a dominé dans le ciel malgré quelques passages nuageux dans le nord et la pointe sud-ouest du territoire, l’après-midi s’annonce pluvieuse sur une grande partie du pays. Seuls le quart nord et l’île de Jeju devront attendre la nuit pour apercevoir les premières gouttes.Aucune température négative enregistrée ce matin. La douceur domine toujours avec des maximales qui atteindront 13°C à Séoul, 15C à Daejeon, et 16°C à Busan, 17°C sur l’île de Jeju et 18°C à Daegu.