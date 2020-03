Covid-19 : Séoul émet un avertissement spécial concernant les voyages dans le monde entier

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a émis, hier, une mise en garde spéciale sur tous les voyages dans tous les pays et territoires du monde entier pendant un mois, du 23 mars au 23 avril. Une mesure en vertu de laquelle il est recommandé aux sud-Coréens d’annuler ou de reporter, si possible, leurs déplacements prévus. En cas de séjour en dehors des frontières, ils sont invités à faire preuve d’une vigilance exceptionnelle.Cet avertissement spécial est lancé pour faire face aux risques urgents et pour une courte durée. Ses effets sont supérieurs à ceux du niveau 2 de l’alerte voyage, mais inférieurs à ceux du niveau 3 sur une échelle de quatre.C’est la première fois que le gouvernement la décrète. C’est un dispositif de réaction face à la forte augmentation du nombre des États qui ferment leurs frontières et leurs aéroports ou encore suspendent leurs liaisons aériennes, face à la propagation du nouveau coronavirus.A ce jour, quelque 170 pays et territoires limitent leur entrée aux habitants de Corée du Sud, soit la quasi-totalité des Etats membres des Nations unies. A Hawaï, par exemple, les sud-Coréens seront obligés de rester confinés pendant deux semaines, à compter de ce jeudi, et ce à leurs propres frais, alors même qu’ils peuvent voyager librement aux États-Unis, sans visa, pendant 90 jours.