Kim Jong-un au palais du Soleil Kumsusan pour l’anniversaire de la mort de son grand-père

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s’est rendu au palais du Soleil Kumsusan, à l’occasion du 26e anniversaire de la mort de son grand-père, Kim Il-sung. Ce lieu abrite les corps du fondateur de la Corée du Nord et de son fils et père de l’actuel leader, Kim Jong-il.C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui le Rodong Sinmun, organe du Parti des travailleurs. Sur la photo publiée en une du journal, les visiteurs se recueillent sans porter de masque.La visite a eu lieu en présence de hauts fonctionnaires dont Choe Ryong-hae, président du présidium de l’Assemblée populaire suprême, Pak Pong-ju, vice-président du Comité central du Parti des travailleurs, et Kim Jae-ryong, Premier ministre.À part en 2018, Kim III s’est rendu, chaque année depuis son arrivée au pouvoir en 2012, dans ce mausolée, le jour du décès de son aïeul. Son absence le 15 avril dernier, le Jour du Soleil célébrant l’anniversaire de ce dernier, qui est une fête nationale là-bas, avait fait émettre des doutes sur son état de santé.