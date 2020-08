Intempéries : alerte à la crue pour le fleuve Han

Photo : YONHAP News

Une alerte à la crue a été donnée pour le fleuve Han, qui traverse Séoul d’est en ouest, alors que les averses saisonnières continuent de s’abattre sur la majeure partie du territoire.Selon le Bureau de contrôle des inondations du Han, cette alerte a été émise ce matin à 11h, alors que le niveau près du baromètre du fleuve au pont Hangang s’approchait de 8,5 m.C'est la première fois en neuf ans qu'un tel avis est émis pour ce fleuve. Le niveau le plus élevé a été enregistré en juillet 1925 avec 11,76 m.Dans ce contexte, les pluies torrentielles ont provoqué 16 décès, 11 disparus et sept personnes blessées. Environ 990 foyers abritant 1 600 individus ont été sinistrés et 880 personnes sont toujours dans des abris provisoires.Du côté des dégâts matériels, 1 800 maisons, un millier d’étables et d’entrepôts ainsi qu’un millier de routes et de ponts ont été endommagés. La superficie totale de champs agricoles affectés s’élève à près de 8 000 ha.