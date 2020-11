COVID-19 : Séoul prolonge l'avertissement spécial concernant les voyages à l’étranger

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a une nouvelle fois prolongé d’un mois, jusqu’au 17 décembre, sa mise en garde spéciale sur les voyages dans tous les pays et territoires du monde entier. Un avertissement lancé en mars pour la première fois face au nouveau coronavirus. Depuis, il est renouvelé régulièrement.Cette mesure inédite est imposée pour faire face aux risques immédiats et pour une courte durée. Ses effets sont supérieurs à ceux du niveau 2 de l’alerte voyage, mais inférieurs à ceux du niveau 3 sur une échelle qui en compte quatre.Le ministère des Affaires étrangères a décidé de la prolonger notamment en considération de la propagation continue du virus dans le monde. En outre, bon nombre de pays ferment toujours leurs frontières et suspendent leurs liaisons aériennes. Il faut également éviter que les sud-Coréens attrapent le COVID-19 lors de leurs voyages à l’étranger.