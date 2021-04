Séoul et Washington signent l’accord sur le partage des frais de défense conjointe

Photo : KBS News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont conclu, cet après-midi, le 11e accord spécial portant sur le partage des frais de défense conjointe (SMA), en particulier les coûts liés au déploiement des GIs dans le sud de la péninsule.Signé par le premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères Choi Jong-kun et l'ambassadeur américain par intérim Robert Rapson, le traité prévoit une augmentation de 13,9 % de la contribution de Séoul. Ainsi, celui-ci doit verser, cette année, 1 183,3 milliards de wons, soit 892 millions d’euros. Il a été également convenu de revaloriser ce montant chaque année dans les quatre ans à venir en reflétant le taux d’augmentation.Pour rappel, les deux alliés ont paraphé, le 18 mars dernier à Séoul, le projet de cet accord à l’issue des pourparlers dits « 2+2 », réunissant leurs chefs de la diplomatie et de la défense. Et ce texte a obtenu, mardi, l’approbation du président de la République Moon Jae-in.L’accord entrera en vigueur dès sa ratification par le Parlement sud-coréen.