La durée de séjour des travailleurs étrangers prolongée d’un an

Photo : YONHAP News

Les travailleurs étrangers censés retourner dans leur pays d'origine cette année verront la durée de leur séjour allongée d’un an. Une décision prise par le ministère de la Justice et le ministère de l’Emploi et du Travail afin de venir en aide aux travailleurs étrangers qui ont du mal à franchir les frontières dans le sillage du COVID-19. Elle profitera également aux PMEs et aux agriculteurs qui souffrent de la pénurie de main-d’œuvre.Ce dispositif est destiné aux employés dotés d’un visa de travail non professionnel (E-9) ou d’un visa de travail et de visite (H-2) dont la durée de séjour s’achève entre aujourd’hui et la fin de l’année. Entre 70 000 et 110 000 personnes pourraient en bénéficier.Pour profiter de cette mesure, les employeurs n’ont qu’à prolonger le contrat de travail et la durée du travail autorisée de leurs travailleurs en se rendant dans un centre d’emploi ou sur un site en ligne. Les employés n’ont pas besoin de déposer une demande individuelle pour prolonger la durée de leur séjour.