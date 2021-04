Séoul et Lisbonne célèbrent le 60e anniversaire de leurs relations diplomatiques

Photo : YONHAP News

Les chefs d’Etat sud-coréen et portugais ont échangé, aujourd’hui, des lettres commémorant l’établissement des relations diplomatiques entre Séoul et Lisbonne il y a 60 ans.Dans sa missive, Moon Jae-in s’est réjoui du fait que les deux nations ont développé une relation de coopération étroite dans différents domaines, dont la politique, l’économie et la culture. Il a ensuite émis l’espoir qu’elles continuent à intensifier non seulement la coopération bilatérale mais aussi celle avec l’Union européenne. Le Portugal occupe la présidence tournante du Conseil de l’UE au premier semestre de cette année.Même son de cloche chez Marcelo Rebelo de Sousa, qui a apprécié la qualité des liens que les deux pays ont su tisser ces six dernières décennies. Dans la foulée, il s’est engagé à coopérer pour consolider davantage leurs relations bilatérales à l’avenir.