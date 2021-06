Moon Jae-in tente de susciter l'intérêt pour la visite du Pape en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le président de la République a regagné Séoul, ce matin, après sa tournée d’une semaine en Europe qui l’a conduit au Royaume-Uni pour le sommet du G7 ainsi qu’en Autriche et en Espagne pour deux visites d’Etat.Moon Jae-in a visité hier la Sagrada Familia comme dernière étape de son itinéraire. Dans cette basilique, il s’est entretenu chaleureusement avec le cardinal Joan Josep Omella, archevêque de Barcelone.Mardi, le locataire de la Maison bleue s’est rendu à l'abbaye de Heiligenkreuz lors de sa visite en Autriche. Sur place, il a dit que le Pape François pourrait visiter la Corée du Nord un jour.Pour rappel, le président Moon a rencontré, le 22 mai, le cardinal Wilton Gregory, archevêque de Washington, lors de sa visite aux Etats-Unis pour un sommet avec son homologue Joe Biden. A cette occasion, il a souligné que l’Eglise catholique jouait un rôle important aujourd’hui pour la réunification des deux Corées.Ainsi, le chef de l’Etat tente de rencontrer de hautes personnalités catholiques dès que l’occasion se présente à l’étranger, ce pour rappeler l’intérêt du souverain pontife pour une visite à Pyongyang. En effet, lors de la visite de François en Corée du Sud, Moon lui a transmis l’intention de Kim Jong-un de l’inviter dans son pays. Et le Pape a répondu qu’il s’y rendrait volontiers.Certes, ce dossier reste au point mort depuis que le dialogue intercoréen est interrompu. Mais la volonté du Saint-Père serait intacte. De l’avis des observateurs, il aurait ainsi nommé l'archevêque Lazzaro You Heung-sik nouveau préfet de la Congrégation pour le clergé du Saint-Siège, soit le premier sud-Coréen à accéder à ce poste.En effet, l'archevêque est un bon connaisseur du pays communiste à tel point qu’il s’y est rendu à quatre reprises et joué un rôle de pont entre Séoul, Pyongyang et le Vatican.