COVID-19 : les rassemblements de six personnes autorisés dès le 1er juillet

Photo : YONHAP News

Les rassemblements de cinq personnes et plus sont interdits depuis décembre dernier sur tout le territoire. Mais la jauge sera portée à huit au niveau 2 du nouveau système de distanciation sociale qui entrera en vigueur à partir de juillet prochain. Les membres de famille en lignée directe (parents et enfants) n'entrent d'ailleurs pas dans le calcul.Il est pourtant à noter qu'à Séoul et dans la province de Gyeonggi, deux régions avec les taux de contamination les plus élevés, une période de transition sera appliquée. Effectivement, du 1er au 14 juillet, le nombre de convives sera limité à six, avant de passer à la nouvelle jauge.Quant aux cafés, restaurants ou salles de karaoké, ils resteront ouverts jusqu'à minuit, contre 22h actuellement. Les commerces de divertissement pour adultes pourront rouvrir leurs portes. Tous ces commerces resteront ouverts quel que soit le niveau de distanciation sociale, mais avec des horaires réduits. Seuls les lieux de divertissement seront fermés au niveau 4, le plus élevé du nouveau régime de restrictions sanitaires.Par ailleurs, les collectivités locales pourront choisir le niveau de distanciation sociale à appliquer, selon la situation pandémique au niveau local ou leurs capacités de réponse.D’autre part, la vaccination de la population âgée de 20 à 50 ans n'a pas encore débuté, et le risque de propagation de variants reste non négligeable. D'où des voix alarmantes qui affirment qu’un relâchement des gestes barrières serait prématuré.Face à cette critique, les autorités sanitaires ont confirmé qu'une plus grande liberté serait contrebalancée par une responsabilité renforcée. Les contrevenants seront ainsi privés de toute aide financière, d'une part, et seront sujets à des amendes ou contraints à verser des indemnités, d'autre part.Les milieux de travail denses et fermés qui rendent difficiles le maintien de la distanciation sociale doivent être ventilés une fois toutes les deux heures. Pour les établissements religieux, des activités émettant des postillons sont interdites.