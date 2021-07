Un centre de recherche sud-coréen identifie le cycle de vie du Callipogon relictus

Photo : YONHAP News

Le Centre de recherche sur les insectes protégés, situé à Yeongwol dans la province de Gangwon, est parvenu à filmer la naissance d’un Callipogon relictus. Il s’agit d’une espèce en danger critique d’extinction.Sur la vidéo, on peut voir un insecte montrer sa tête à travers le trou qu’il a creusé depuis l’intérieur de l’arbre, et ronger le bois pour en élargir l’entrée. Au sixième jour, c'est un mâle de 8 cm qui en sort.Il est rare de capturer la scène où cet insecte capricorne se métamorphose pour devenir imago. Selon le directeur du centre, cette recherche a pour objectif de connaître son cycle de vie, une information indispensable pour les relâcher dans la nature.Pour ce faire, l’institut de recherche a fait vivre un couple de cette espèce sur un arbre au sein de son établissement il y a quatre ans. L’année dernière, deux en sont sortis, et six autres ont été observés cette année. Cette étude a mis en évidence le fait que les larves prennent environ quatre ans pour terminer leur croissance.Selon un professeur en biologie, les données sur les espèces en voie de disparition peuvent contribuer à la préservation de la biodiversité et à la restitution de l’écosystème.L'institut prévoit de poursuivre ses recherches sur cet insecte dans des conditions climatiques différentes en Russie, dans la montagne Odae et à Gwangyang. En 2012, il est parvenu à faire reproduire cette espèce pour la première fois au monde.