L’interdiction des rassemblements de plus de 4 personnes étendue à tout le territoire

Photo : YONHAP News

A l’occasion de la saison des vacances, des régions en dehors de Séoul et ses environs ont relevé tour à tour le niveau de distanciation sociale.A partir d’aujourd’hui, la ville de Gangneung, dans la province de Gangwon, applique le niveau 4, soit le plus élevé, et l’île méridionale de Jeju le niveau 3. Indépendamment de cette mesure, les habitants du pays du Matin clair ne peuvent plus se réunir à plus de quatre personnes dans l’ensemble du territoire.Ces dernières 24 heures, 1 252 nouveaux cas d’infection au COVID-19 ont été recensés, un chiffre jamais atteint un dimanche. Parmi 1 208 contaminations locales, 32,9 % sont survenues hors de la région métropolitaine, un record sur fond de quatrième vague de l'épidémie.Le nombre de primo-injections s’est élevé à 16,1 millions, soit 31,4 % de la population, tandis que ceux qui ont reçu les deux doses représentent 12,8 %.La réservation pour la vaccination du sérum Moderna pour les citoyens âgés de 53 et 54 ans débute ce soir, et celle pour les 50-52 ans demain. Entre le 21 et le 24 juillet, la réservation est ouverte à tous les quinquagénaires.Par ailleurs, l’injection du vaccin Pfizer pour 630 000 lycéens de terminale et employés de lycée a débuté aujourd’hui.Les autorités sanitaires ont plaidé pour l’observation minutieuse de la santé des adolescents avant et après l’injection, d’autant qu’il s’agit de toute la première vaccination auprès des mineurs.