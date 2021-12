Photo : YONHAP News

Les ventes en ligne, en octobre dernier, ont enregistré un peu plus de 16 000 milliards de wons, soit environ 12,7 milliards d’euros en Corée du Sud. Il s’agit d’un bond de 21,7 % en glissement annuel et du plus haut niveau depuis le début de l’établissement de ces statistiques en 2001. Des chiffres publiés aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat).Par produit, les services de livraisons de plats à domicile ont connu la plus forte hausse de 46,7 % grâce aux subventions du gouvernement pour la restauration à distance suite à la crise sanitaire. Viennent ensuite les appareils électroniques et de mobiles enregistrant une augmentation de 36,5 % suivi par l’alimentation et les boissons qui a progressé de 22,8 %.